Transat en ville : Carte blanche au Jardin Moderne – Stërnn Place de la Mairie Rennes 26 juillet 2025

Transat en ville : Carte blanche au Jardin Moderne – Stërnn Place de la Mairie Rennes Samedi 26 juillet, 20h15

Gratuit

[Trip-hop, électro, pop] Mélangeant habilement électro et trip-hop, le groupe rennais Stërnn crée une pop moderne, élégante et équilibrée.

Batterie puissante, voix suave et guitare aux mélodies subtiles : c’est la recette de ce trio à l’atmosphère feutrée, mais effervescente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-26T20:15:00.000+02:00

Fin : 2025-07-26T21:30:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000