Transat en ville : Carte blanche aux Trans – DJ set Place de la Mairie Rennes Samedi 19 juillet, 19h00

Gratuit

Venez écouter les apprentis et apprenties DJs mixer de la musique brésilienne après leur atelier à l’Ubu.

Pour plus d’informations sur les ateliers : [Initiation au mix avec BogotaBeats](https://www.lestrans.com/agenda-ubu/atelier-initiation-au-mix-avec-bogotabeats/)

Début : 2025-07-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T20:00:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000