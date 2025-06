Transat en ville : Carte blanche aux Trans – João Selva Place de la Mairie Rennes 19 juillet 2025

Transat en ville : Carte blanche aux Trans – João Selva Place de la Mairie Rennes Samedi 19 juillet, 20h15

Gratuit

[Pop tropicale] Avec sa pop tropicale au groove funky et aux mélodies élégantes, João Selva est reconnu comme l’un des meilleurs ambassadeurs de la musique brésilienne.

Son nouvel album _Onda_ est empreint de sensualité et de joie de vivre, où les sonorités disco, soul et jazz complètent à merveille son cocktail ensoleillé et réjouissant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-19T20:15:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T21:30:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000