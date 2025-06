Transat en ville : Cumbia Guacha Halle Multifonctions Agnès Tirop Rennes 31 juillet 2025

Gratuit

[Cumbia] Composé de 5 artistes argentins, colombiens, paraguayens et français, Cumbia Guacha revisite les grands classiques de la cumbia argentina mais pas que !

Leur répertoire est inspiré de la cumbia urbaine d’Argentine, elle-même influencée par le ska, le rock et le reggae.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-31T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-31T21:15:00.000+02:00

Halle Multifonctions Agnès Tirop Place Jean Normand Blosne Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine