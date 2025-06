Transat en ville : DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson Place de la Mairie Rennes 12 juillet 2025

Transat en ville : DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson Place de la Mairie Rennes Samedi 12 juillet, 20h00

Gratuit

[Pop] Duo chantant et enchantant, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson font naviguer la chanson française entre jazz, afrobeat, soul, funk, électro et reggae.

Qu’ils chantent l’amour, fassent l’éloge de la lenteur ou abordent des questions écologiques ou sociétales, les deux artistes le font toujours avec une poésie aussi solaire que dansante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T21:15:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000