Transat en ville et Canal B : Plateau radio live Plages de Baud Rennes 17 juillet 2025

Gratuit

Canal B, installera son plateau radio pour une émission en direct autour de la programmation du festival.

Interviews d’artistes et extraits musicaux rythmeront ce moment convivial.

Début : 2025-07-17T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T19:00:00.000+02:00

Plages de Baud Plages de Baud, Rue de la Corderie, Rennes, France Rennes 35000