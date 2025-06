Transat en ville et Canal B : Sieste musicale Place de la Mairie Rennes 16 juillet 2025

Transat en ville et Canal B : Sieste musicale Place de la Mairie Rennes 16 juillet – 20 août, les mercredis

Gratuit

Le mercredi de 14h à 15h, la radio Canal B vous propose de découvrir sa sieste musicale.

Un moment de détente et de musique pour faire une pause dans votre journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-20T15:00:00.000+02:00

1



Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000