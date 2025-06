Transat en ville et le Carré Rennais : Rencontre avec les commerçants Place de la Mairie Rennes 18 juillet 2025

Transat en ville et le Carré Rennais : Rencontre avec les commerçants Place de la Mairie Rennes 18 juillet – 22 août, certains vendredis

Gratuit

Venez rencontrer les commerçants du Carré Rennais.

Le Carré Rennais, c’est l’association qui regroupe les commerçants et artisans du centre-ville de Rennes. Dans le cadre de Transat en ville, ils vous invitent chaque vendredi (sauf le 15 août) à découvrir leur savoir-faire sur la scène du festival située place de la Mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-22T19:00:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000