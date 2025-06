Transat en ville : Kat White Place de la Mairie Rennes 9 août 2025

Transat en ville : Kat White Place de la Mairie Rennes Samedi 9 août, 19h30

Gratuit

[Folk, pop] Kat White utilise sa voix, ses paroles (en anglais et parfois en français) et son expérience personnelle pour nous inviter à explorer les ruptures qui nous construisent.

L’artiste et son guitariste interprèteront au chant et à la guitare une collection de chansons folk pop dans une approche poétique sans perdre de son intensité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-09T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-09T20:00:00.000+02:00

1



Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000