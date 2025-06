Transat en ville : KCY Place de la Mairie Rennes 16 août 2025

Transat en ville : KCY Place de la Mairie Rennes Samedi 16 août, 19h30

Gratuit

[R&B, soul] KCY est une artiste Rennaise aux multiples influences, mêlant soul, R&B et sonorités afro-caribéennes.

Passionnée par la musique et la scène, elle s’est imposée grâce à des performances vibrantes aux côtés de ses musiciens. Dotée d’une voix puissante et envoûtante, KCY captive son public à travers des prestations intenses et authentiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-16T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-16T20:00:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000