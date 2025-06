Transat en ville : Las Gabachas Square des Hautes-Chalais Rennes 7 août 2025

Transat en ville : Las Gabachas Square des Hautes-Chalais Rennes Jeudi 7 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Cumbia] Vamonos a bailar ! (Allons danser !) De la vie à l’amour, il y a l’amour, il y a Las Gabachas !

Composé de 6 musiciennes et d’un danseur, le groupe s’imprègne de la cumbia, du mambo, du cha-cha-cha, du tango pour vous proposer une musique qui chaloupe et un spectacle aux multiples couleurs !

Début : 2025-08-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-07T21:15:00.000+02:00

Square des Hautes-Chalais Square des Hautes-Chalais Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine