Transat en ville : Yoann Minkoff & Bahia El Bacha Place de la Mairie Rennes Samedi 9 août, 20h15

Gratuit

[Blues, folk] Le guitariste chanteur et multi-instrumentiste Yoann Minkoff propose un blues personnel et poétique teinté d’afro et de folk.

En duo avec la violoncelliste Bahia El Bacha, les deux artistes offrent un moment suspendu où guitare, violoncelle et voix se croisent dans un perpétuel dialogue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-09T20:15:00.000+02:00

Fin : 2025-08-09T21:30:00.000+02:00

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000