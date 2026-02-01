Transatlantic Studio : Rencontre avec Xavier Veilhan et Roland Jourdain Musée national de la Marine Paris

Avec Transatlantic Studio, l’artiste Xavier Veilhan déplace son atelier sur le voilier de Roland Jourdain pour une traversée de l’Atlantique aller-retour, entre la France et le Brésil, réalisée à l’automne 2025. Une alternative au transport d’œuvres par avion, dont l’artiste et le navigateur viennent faire le récit au cours d’une rencontre exceptionnelle au musée national de la Marine.

Le projet Transatlantic Studio

Pensé comme un projet artistique, scientifique et environnemental, Transatlantic Studio interroge nos modes de création et de diffusion de l’art à l’heure des enjeux climatiques. Refusant le transport aérien, Xavier Veilhan a choisi la mer comme espace de travail et de déplacement, embarquant avec son équipe à bord du catamaran We Explore, guidé par Roland Jourdain.

À bord, le temps long de la traversée, l’absence d’électricité et les contraintes matérielles deviennent des conditions de création à part entière. Sculptures, gestes, sons, images et film composent une œuvre globale, où le voyage lui-même fait œuvre.Le projet s’inscrit dans une démarche de coopération entre art, navigation, recherche scientifique et innovation écologique, notamment à travers l’étude de matériaux biosourcés et la collecte de données environnementales en mer.

À propos des intervenants

Xavier Veilhan Xavier Veilhan développe depuis la fin des années 1980 une démarche artistique protéiforme, entre classicisme, modernité et technologie. Ses œuvres questionnent notre perception et cultivent un intérêt pour les espaces de déambulation dans lesquels le visiteur devient acteur. Ses projets font souvent appel à la collaboration avec des artistes venant d’autres domaines, comme l’architecture, la musique ou la mode. Le travail de Xavier Veilhan a été présenté dans diverses institutions à travers le monde, comme le Louvre, le Mucem, le Mamco (Genève), la Phillips Collection (Washington) ou le Mori Art Museum (Tokyo) et a intégré de nombreuses collections publiques.

Roland Jourdain

Navigateur emblématique de la course au large, Roland Jourdain fait partie de la génération qui a marqué le renouveau de la voile océanique dans les années 1980, dans le sillage d’Éric Tabarly. Il participe aux plus grandes compétitions internationales, dont le Vendée Globe et la Route du Rhum, qu’il remporte à deux reprises, en 2006 et 2010. Engagé très tôt pour une navigation plus respectueuse de l’environnement, il fonde en 2007 avec Sophie Jourdain-Vercelletto la société Kaïros, puis, en 2013, le fonds de dotation Explore, basé à Concarneau. Dédié à l’accompagnement de projets d’exploration et d’innovation écologique, il permet de partager avec le plus grand nombre les découvertes effectuées à bord du voilier We Explore, construit à 50% en fibres de lin, conjuguant performance sportive et environnementale.

Jeudi 19 février, le musée national de la Marine à Paris-Trocadéro vous invite à une rencontre avec l’artiste Xavier Veilhan et le navigateur Roland Jourdain, autour de leur projet « Transatlantic Studio ». Une soirée de dialogue entre art, mer et engagement environnemental, ponctuée par la projection du film-œuvre « O Filme Fantástico », qui retrace la traversée de l’Atlantique réalisée par l’artiste sur le bateau du navigateur.

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Musée national de la Marine 17, place du Trocadero 75116 Paris

