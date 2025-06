Transats, vinyles et mocktails ! Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André 13 juillet 2025 14:00

Transats, vinyles et mocktails ! Dimanche 13 juillet, 14h00 Musée Hector-Berlioz Isère

DJ, mocktails & visites de 14h à 18h en continu | Gratuit | Dans la limite des places disponibles

En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André

Ateliers de 14h30 à 16h45 | De 3 à 99 ans | 30 min | Gratuit | Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-13T14:00:00 – 2025-07-13T18:00:00

À l’ombre des tilleuls, confortablement installé dans les transats et poufs du jardin, laissez-vous surprendre par le bar à vinyles : à vous de choisir les tubes que le DJ jouera parmi sa collection de quelques 200 vinyles ! Du jazz à la soul en passant par la pop et la deep-house avec entre autres, des chansons de Nina Simone, Stevie Wonder, Franck Sinatra, Ella Fitzgerald, Jacques Dutronc, Miles Davis, Django Reinhardt, Saint Germain, Polo & Pan, Synapson, Petit Biscuit, Jason Mraz, ou encore Norah Jones, il y en aura pour tous les goûts.

Savourez des mocktails colorés et rafraîchissants, avant de découvrir l’exposition « Vinyles, vinyles ! Une Symphonie fantastique » à travers des visites flash. Participez à des ateliers créatifs « flower power » pour toute la famille en réalisant votre panoplie du fan, en écho au collectionneur ayant cumulé plus de 900 vinyles de la Symphonie fantastique !

Animés par Lewis Music, La Barmobile, Gin’steve, guide conférencier & Laurence Matesa, plasticienne

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

DR