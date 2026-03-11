Trans’aventure vtt l’aventure raid vtt en baronnies Buis-les-Baronnies

Trans’aventure vtt l’aventure raid vtt en baronnies Buis-les-Baronnies vendredi 24 avril 2026.

Trans’aventure vtt l’aventure raid vtt en baronnies

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-24

Vous souhaitez vivre une aventure unique ?
La Trans’Aventure est une expérience exceptionnelle à vivre en VTT au cœur des paysages époustouflants des Baronnies provençales !
  .

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a unique adventure?
The Trans?Aventure is an exceptional mountain-biking experience in the heart of the breathtaking landscapes of the Baronnies provençales!

L’événement Trans’aventure vtt l’aventure raid vtt en baronnies Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Prochains événements à Buis-les-Baronnies