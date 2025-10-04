Transcription : Écrire avec votre voix Médiathèque – Roanne Roanne

Transcription : Écrire avec votre voix Médiathèque – Roanne Roanne samedi 4 octobre 2025.

Transcription : Écrire avec votre voix Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque – Roanne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Votre voix est votre plume.

Envie d’exprimer vos idées sans passer des heures à taper ? Grâce à la bureautique et à Internet, il existe des solutions simples. Venez les découvrir et retrouvez le plaisir d’écrire, sans les contraintes.

Médiathèque – Roanne 30 Avenue de Paris 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477237150 http://mediathequesroannaisagglomeration.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 23 71 66 »}]

Votre voix est votre plume.

©Vitaly Gariev by unsplash