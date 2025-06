TRANSDEV vous ouvre ses portes – Agence RENNES EST Rennes 18 juin 2025

Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires. Votre destination : Transdev CAT 35 ! 250 collaborateurs dont 100 à la conduite, 100 véhicules, et un rayonnement sur tout le département.TRANSDEV recrute ses Conducteurs / Conductrices d’autocars de demain !L’entreprise vous offre la possibilité découvrir le transport de voyageurs lors d’une visite complète de son site : présentation de l’entreprise, des conditions de travail, témoignage d’un conducteur, Bus Tour… Votre profil:Vous êtes une personne ponctuelle, rigoureuse, avec un sens naturel de l’accueil de la clientèle et de leur transport en toute sécurité. Vous avez plus de 21 ans et êtes titulaire d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité.Vous souhaitez vous engager dans un métier de services et d’avenir ?Débutant(e)s accepté(e)s ! Nous pourrons vous dérouler un parcours d’immersion pour valider votre projet de formation adapté !

RDV à l’agence France travail de Rennes EST à 10h puis vous serez conduit au dépot de Transdev en bus. Fin de visite pour 11h30

Début : 2025-06-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T11:30:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine