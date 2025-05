RACHEL LABASTIE / Territoires du souffle – Transfo – Emmaüs Solidarité Paris, 7 juin 2025, Paris.

Performance

Sculptrice et performeuse, Rachel Labastie vit et travaille à Bruxelles. Diverse, sa pratique engage son corps, la matière et notre mémoire. Liant le geste à l’Histoire, Rachel conduit une quête de vérité universelle, sans artifice.

Rachel Labastie propose une performance incantatoire parmi un ensemble de sculptures aux forces sacrées. Chant, poésie et musique sont réunis pour faire l’expérience collective d’une spiritualité nouvelle, un souffle guérisseur de nos divisions.

Ce projet explore les liens profonds entre la condition humaine, la spiritualité, et les connexions invisibles qui unissent l’homme au monde. A travers une performance mêlant chant, poésie et sculpture, il s’agit de « réveiller » et d’activer symboliquement des clous en céramique, gravés de poèmes, inspirés des clous de fondation mésopotamienne.

Avec le commissariat de Marc Donnadieu.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie et en fauteuil avec assistance.

Tout public.

Transfo – Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

