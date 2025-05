Territoires du souffle | Exposition de Rachel Labastie – Transfo Paris, 15 mai 2025, Paris.

Attentive aux figures oubliées de l’histoire, aux peuples opprimés, aux destinées meurtries, aux langues invisibilisées, Rachel présente avec Marc Donnadieu, commissaire d’exposition, un ensemble d’installations, sculptures, gravures et vidéos développant des approches inédites sur des lieux, des formes, des gestes refondateurs.

Rachel Labastie nous invite à repenser les errances et les déchirements de la condition humaine au long d’un parcours qui retisse les fils, les forces et les souffles de celles et ceux qui refusent de se résigner.

–

“Réparateurs, aidants, dont les gestes et les soins sont le ciment fragile de nos civilisations, ils bâtissent de frêles mais indispensables remparts à l’inhumanité. Ils ont construit, ils construisent encore. Ils restaureront pour toujours ces citadelles.”*

*Extrait du texte “Invisibles fondations” qui sera lu lors de la performance de Rachel Labastie à l’occasion de la Nuit Blanche 2025.

Du jeudi 15 mai 2025 au samedi 05 juillet 2025 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-15T17:00:00+02:00

2025-05-15T15:00:00+02:00_2025-05-15T22:00:00+02:00;2025-05-16T15:00:00+02:00_2025-05-16T20:00:00+02:00;2025-05-17T15:00:00+02:00_2025-05-17T20:00:00+02:00;2025-05-20T15:00:00+02:00_2025-05-20T20:00:00+02:00;2025-05-21T15:00:00+02:00_2025-05-21T20:00:00+02:00;2025-05-22T15:00:00+02:00_2025-05-22T22:00:00+02:00;2025-05-23T15:00:00+02:00_2025-05-23T20:00:00+02:00;2025-05-24T15:00:00+02:00_2025-05-24T20:00:00+02:00;2025-05-27T15:00:00+02:00_2025-05-27T20:00:00+02:00;2025-05-28T15:00:00+02:00_2025-05-28T20:00:00+02:00;2025-05-29T15:00:00+02:00_2025-05-29T22:00:00+02:00;2025-05-30T15:00:00+02:00_2025-05-30T20:00:00+02:00;2025-05-31T15:00:00+02:00_2025-05-31T20:00:00+02:00;2025-06-03T15:00:00+02:00_2025-06-03T20:00:00+02:00;2025-06-04T15:00:00+02:00_2025-06-04T20:00:00+02:00;2025-06-05T15:00:00+02:00_2025-06-05T22:00:00+02:00;2025-06-06T15:00:00+02:00_2025-06-06T20:00:00+02:00;2025-06-07T15:00:00+02:00_2025-06-07T20:00:00+02:00;2025-06-10T15:00:00+02:00_2025-06-10T20:00:00+02:00;2025-06-11T15:00:00+02:00_2025-06-11T20:00:00+02:00;2025-06-12T15:00:00+02:00_2025-06-12T22:00:00+02:00;2025-06-13T15:00:00+02:00_2025-06-13T20:00:00+02:00;2025-06-14T15:00:00+02:00_2025-06-14T20:00:00+02:00;2025-06-17T15:00:00+02:00_2025-06-17T20:00:00+02:00;2025-06-18T15:00:00+02:00_2025-06-18T20:00:00+02:00;2025-06-19T15:00:00+02:00_2025-06-19T22:00:00+02:00;2025-06-20T15:00:00+02:00_2025-06-20T20:00:00+02:00;2025-06-21T15:00:00+02:00_2025-06-21T20:00:00+02:00;2025-06-24T15:00:00+02:00_2025-06-24T20:00:00+02:00;2025-06-25T15:00:00+02:00_2025-06-25T20:00:00+02:00;2025-06-26T15:00:00+02:00_2025-06-26T22:00:00+02:00;2025-06-27T15:00:00+02:00_2025-06-27T20:00:00+02:00;2025-06-28T15:00:00+02:00_2025-06-28T20:00:00+02:00;2025-07-01T15:00:00+02:00_2025-07-01T20:00:00+02:00;2025-07-02T15:00:00+02:00_2025-07-02T20:00:00+02:00;2025-07-03T15:00:00+02:00_2025-07-03T22:00:00+02:00;2025-07-04T15:00:00+02:00_2025-07-04T20:00:00+02:00;2025-07-05T15:00:00+02:00_2025-07-05T20:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T22:00:00+02:00

Transfo 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Métro -> 11 : Goncourt (Paris) (166m)

Bus -> 204675 : Goncourt (Paris) (166m)

Vélib -> Buisson Saint-Louis – Saint-Maur (69.71m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33177376297 letransfo@emmaus.asso.fr https://www.facebook.com/events/9618377001584921/9618377031584918/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/9618377001584921/9618377031584918/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Du 15 mai au 5 juillet 2025, l’artiste française vivant à Bruxelles, Rachel Labastie, s’empare des espaces de Transfo.