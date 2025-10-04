Transform’Arts Portes ouvertes Lesneven

Transform’Arts Portes ouvertes Lesneven samedi 4 octobre 2025.

Transform’Arts Portes ouvertes

37 rue de la libération Lesneven Finistère

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04 2025-10-05

L’association Transform’Arts vous invite à ses Portes ouvertes !

Au programme

– Exposition des créations réalisées par nos adhérents,

– Démonstrations en direct de nos savoir-faire,

– Rencontres et échanges autour de la pratique artistique et créative. .

+33 6 61 49 49 96

L’événement Transform’Arts Portes ouvertes Lesneven a été mis à jour le 2025-09-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne