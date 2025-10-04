Transform’Arts Portes ouvertes Lesneven
Transform’Arts Portes ouvertes Lesneven samedi 4 octobre 2025.
Transform’Arts Portes ouvertes
37 rue de la libération Lesneven Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04 2025-10-05
L’association Transform’Arts vous invite à ses Portes ouvertes !
Au programme
– Exposition des créations réalisées par nos adhérents,
– Démonstrations en direct de nos savoir-faire,
– Rencontres et échanges autour de la pratique artistique et créative. .
37 rue de la libération Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 61 49 49 94
