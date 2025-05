Transformation et réparation de bijoux – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 21 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 10:00 – 12:00

Gratuit : non 17 € Réservation : optitscoins.fr Tout public, Jeune Public

Vous souhaitez réparer ou transformer vos bijoux ? Amenez les pour leur donner une seconde vie ! Si toutefois vous n’avez pas de bijoux à transformer, BijouxToune mettra à disposition du matériel. Atelier accessible à partir de 10 ans.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/