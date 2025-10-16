Transformation et surélévation d’un ancien centre d’hémodialyse à Paris – Habiter Bois Transformation d’un ancien centre d’hémodialyse Paris

Jeudi 16 octobre, 09h30 Transformation d'un ancien centre d'hémodialyse Paris

Entrée libre sur inscription obligatoire

2025-10-16T09:30:00 – 2025-10-16T11:00:00

Transformer l’existant, lui conférer une nouvelle identité en faisant appel aux matériaux biosourcés. Venez découvrir l’opération rue du Bessin !

Le projet

Le projet conjugue la réhabilitation lourde d’un ancien centre d’hémodialyse construit en 1973 par Alain Sarfati, et une surélévation en structure bois-métal. Trois niveaux en ossature bois, habillés d’un bardage pré-grisé, dialoguent avec l’existant. Les façades rénovées, dotées de menuiseries bois-aluminium, affirment la place centrale du bois dans cette requalification. La toiture accueillera une terrasse accessible et sera entièrement végétalisée, offrant de nouveaux usages et renforçant la performance environnementale. Le programme comprend 80 logements pour jeunes actifs, une crèche associative de 30 berceaux pour enfants handicapés et son jardin, ainsi qu’un espace dédié aux professionnels de santé. Le projet vise des standards élevés de durabilité, avec les labels BEE Rénovation Paris, Effinergie Rénovation et Effinergie+, en cohérence avec le Plan Climat de Paris.

L’atelier d’architecture

Créée dès 2005 par Louis Téqui, l’agence a connu une croissance continue et régulière en participant et remportant de nombreux concours d’architecture. L’Atelier Téqui s’est distingué par la variété des programmes traités, des échelles de projets et des situations géographiques. Constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, pour des équipements variés, des bâtiments tertiaires, des logements, l’agence intervient sur l’ensemble du territoire français. La pratique de l’Atelier Téqui vient exalter le génie du lieu, elle met en avant la noblesse de la matière, la richesse des métiers, le passé venant révéler l’avenir. Elle s’enracine dans le contexte pour le poursuivre, le développer, l’affirmer ou en exprimer la valeur cachée. Elle assume la complexité du monde et la valeur des rapports humains, de l’histoire des lieux et de la mémoire des hommes. Classé 15ᵉ agence d’architecture la plus engagée pour une architecture bas carbone par Séquences bois en 2022, l’Atelier Téqui conçoit ses projets en privilégiant l’utilisation de matériaux locaux, biosourcés et géosourcés, laissés au maximum brut, avec une mise en œuvre, une maintenance et un usage simple, peu coûteux et durable.

Fibois Île-de-France vous ouvre les portes de l’une de ses visites habituellement réservées à ses adhérents

S’inscrire

Visite sur inscription réalisée par Atelier Téqui Architectes, Elogie Siemp et Fibois Île-de-France

Le lien d’inscription se trouve dans la marge en haut à droite

L’adresse exacte vous sera communiquée après validation de votre inscription

Venez avec votre casque et vos chaussures de sécurité si vous en disposez, à défaut, venir avec des chaussures fermées. Plus de détails au moment de l’inscription.

Architectes : Atelier Téqui Architectes

MOA : Elogie-Siemp

Photographie : Atelier Téqui Architectes

HABITER BOIS est une action du réseau Fibois. L’édition francilienne est réalisée par Fibois Île-de-France en partenariat avec le CAUE de l’Essonne et le CAUE du Val-de-Marne

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr – Objet « HABITER BOIS + Bessin »

Visite de chantier faisant appel aux matériaux biosourcés surélévation rénovation

Atelier Téqui Architectes