Transformations végétales du Paris historique Académie du climat Paris mercredi 14 janvier 2026.
Le 14 décembre 14H30 Transformations végétales d’un quartier historique :
des berges de Seine à l’Hôtel de Ville
Ancienne mairie du 4ème arrondissement, l’Académie du
Climat est un lieu d’expérimentation, d’information, de documentation sur le changement
climatique et son impact sur le quotidien et sur la biodiversité,
principalement en milieu urbain. Aussi, en parcourant les alentours, nous
découvrirons, que ce quartier historique se transforme peu à peu afin de
proposer des réponses à ces enjeux, à travers divers aménagements en connexion
les uns avec les autres : une forêt urbaine sur la place de l’Hôtel de
Ville, îlot de fraîcheur formant maillon avec les alignements d’arbres et
jardins avoisinants. Le parcours se poursuivra par l’aménagement du parc Rives de Seine sur 10
hectares en plein cœur de la Ville, valorisant les pratiques sportives et
circulation douce et enfin, la création du jardin mémoriel en hommage aux
victimes du 13 novembre 2015, sur le parvis de l’église Saint-Gervais- Saint-Protais,
espace de mémoire et aussi d’accueil des oiseaux, évoquant l’âme des personnes
disparues, grâce à une palette végétale choisie et variée, des bains d’oiseaux
dans le creux des pierres et des nichoirs dans les arbres.
Rendez-vous : Académie du Climat, 2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris
L’évolution des pratiques d’aménagement des jardins et de l’espace public au cœur d’un quartier ancien.
Le mercredi 14 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
