Transformations végétales d’un quartier historique Académie du climat Paris

De l’Académie du Climat au parc des rives de Seine, en passant par le parvis de la place de l’Hôtel de Ville, ce circuit illustre l’histoire de Paris et fait deviner son avenir. Il permet d’observer la dimension écologique des nouveaux et anciens aménagements du quartier et des voies sur berges. La végétalisation contemporaine surprend. Toitures, grilles, murs végétalisés, places, pieds d’arbres d’alignement de nombreuses dispositions permettent le verdissement de Paris. La visite se poursuit vers le parc Rives de Seine, 10 hectares en plein cœur de ville, où pratiques sportives et circulation douce sont omniprésentes.

Des berges de Seine à l’Hôtel de Ville

« L’évolution des pratiques d’aménagement des jardins et de l’espace public au cœur d’un quartier ancien.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

