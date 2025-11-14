Transformations végétales d’un quartier historique : des berges de Seine à l’Hôtel de Ville Académie du climat Paris

Le 14 novembre 10H30 Transformations végétales d’un quartier historique :

des berges de Seine à l’Hôtel de Ville

De l’Académie du Climat au parc des rives de Seine, en passant par le parvis de

la place de l’Hôtel de Ville, ce circuit illustre l’histoire de Paris et fait

deviner son avenir. Il permet d’observer la dimension écologique des nouveaux

et anciens aménagements du quartier et des voies sur berges. La végétalisation

contemporaine surprend. Toitures, grilles, murs végétalisés, places, pieds

d’arbres d’alignement de nombreuses dispositions permettent le verdissement de

Paris. La visite se poursuit vers le parc Rives de Seine, 10 hectares en plein

cœur de ville, où pratiques sportives et circulation douce sont omniprésentes.

Rendez-vous : Académie du Climat, 2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris

L’évolution des pratiques d’aménagement des jardins et de l’espace public au cœur d’un quartier ancien.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-14T11:30:00+01:00

fin : 2025-11-14T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-14T10:30:00+02:00_2025-11-14T12:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature