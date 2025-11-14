Transformations végétales d’un quartier historique : des berges de Seine à l’Hôtel de Ville Académie du climat Paris
Transformations végétales d’un quartier historique : des berges de Seine à l’Hôtel de Ville Académie du climat Paris vendredi 14 novembre 2025.
Le 14 novembre 10H30 Transformations végétales d’un quartier historique :
des berges de Seine à l’Hôtel de Ville
De l’Académie du Climat au parc des rives de Seine, en passant par le parvis de
la place de l’Hôtel de Ville, ce circuit illustre l’histoire de Paris et fait
deviner son avenir. Il permet d’observer la dimension écologique des nouveaux
et anciens aménagements du quartier et des voies sur berges. La végétalisation
contemporaine surprend. Toitures, grilles, murs végétalisés, places, pieds
d’arbres d’alignement de nombreuses dispositions permettent le verdissement de
Paris. La visite se poursuit vers le parc Rives de Seine, 10 hectares en plein
cœur de ville, où pratiques sportives et circulation douce sont omniprésentes.
Rendez-vous : Académie du Climat, 2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris
L’évolution des pratiques d’aménagement des jardins et de l’espace public au cœur d’un quartier ancien.
Le vendredi 14 novembre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit sous condition Public adultes.
Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
