Transformez, customisez, réinventez : atelier couture à l’Éco Village ! Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous place des fête pour un atelier créatif et collaboratif autour de la réparation textile.

Recoudre un trou, ajuster un ourlet, remplacer un bouton, raccourcir des manches ou une longueur, réparer une déchirure… Venez avec vos vêtements préférés – pantalons, robes, jupes, pulls, T-shirts ou chemises – et apprenez à les réparer à la main ou à la machine, guidé·es par notre équipe.

En plus des réparations, vous aurez la possibilité de créer de petits accessoires mode et déco, comme des chouchous, tote bags ou housses de coussin.

Cet atelier est l’occasion idéale de personnaliser vos vêtements, de développer vos compétences en couture, et de passer un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.

Ouvert à toutes et tous

Inscription recommandée

Rejoignez-nous pour une après midi de partage, de créativité et de réparation !

Participez à notre atelier de réparation couture lors de l’éco-village et donnez une seconde vie à vos vêtements !

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Informations et inscriptions.

Public jeunes et adultes.

Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) 1 Pl. des Fêtes 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/608300-r-atelier-couture-a-l-eco-village-20-septembre?header=%2Fpage%2F3506720-atelier-couture-20-septembre +33769129216 tendanceparis19@gmail.com