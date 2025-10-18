Transformez votre maison ! chemin du ponton Joigny

Transformez votre maison ! chemin du ponton Joigny samedi 18 octobre 2025.

Transformez votre maison !

chemin du ponton La pahre de Trillian Joigny Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Tout en jouant en famille, imaginez comment transformer votre maison, économiser l’eau, l’énergie, améliorer votre air intérieur… Vous repartirez avec de nombreux trucs et astuces et l’envie de bricoler en famille.

Le phare de Trillian est un laboratoire Écologeek Coopératif de la Transition, un lieu d’expérimentation et de partage d’un mode de vie plus soutenable installé au bord de l’Yonne.

Pour plus d’information et inscription, contactez l’Office du tourisme de Joigny et du jovinien .

chemin du ponton La pahre de Trillian Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 direction@joigny-tourisme.com

English : Transformez votre maison !

German : Transformez votre maison !

Italiano :

Espanol :

L’événement Transformez votre maison ! Joigny a été mis à jour le 2025-09-04 par ENERGY CITIES