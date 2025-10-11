TRANSHUMANCE #2 Mayenne

TRANSHUMANCE #2 Mayenne samedi 11 octobre 2025.

TRANSHUMANCE #2

Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-11 13:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Le 11 octobre, venez vivre une expérience musicale unique avec Transhumance. À l’initiative de Pampa, Party Teuf et le 6par4.

Cet événement marque la transition entre l’été et l’hiver, invitant à un voyage musical empreint de découverte et d’évasion. 3 lieux de concerts atypiques un à Mayenne, un dans un lieu secret et un à Laval, le trajet est réalisé en bus, la programmation musicale est tenue secrète. Laissez-vous emporter par la magie de l’itinérance et découvrez des artistes talentueux qui vous transporteront vers de nouveaux horizons.

Sur réservation places limitées .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr

English :

On October 11, enjoy a unique musical experience with Transhumance. On the initiative of Pampa, Party Teuf and 6par4.

German :

Erleben Sie am 11. Oktober eine einzigartige musikalische Erfahrung mit Transhumance. Auf Initiative von Pampa, Party Teuf und dem 6par4.

Italiano :

L’11 ottobre, venite a vivere un’esperienza musicale unica con Transhumance. Organizzato da Pampa, Party Teuf e 6par4.

Espanol :

El 11 de octubre, venga a disfrutar de una experiencia musical única con Transhumance. Organizado por Pampa, Party Teuf y 6par4.

