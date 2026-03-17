Transhumance à Beaugency Beaugency
Transhumance à Beaugency Beaugency samedi 4 avril 2026.
Transhumance à Beaugency
Promenade des Accruaux Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 15:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Une transhumance à Beaugency !
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire réalise dans le cadre de l’Opération Pasto’Loire une Transhumance sur la commune de Beaugency le samedi 4 avril ! La Transhumance partira des prairies communales Promenade des Accruaux à 14h30 jusqu’au site naturel préservé l’ENS des Rives de Beaugency. Cet événement invite petit et grand à assister à cette marche insolite, ainsi qu’à rencontrer l’éleveuse et ses animaux sur le site.
L’accès à l’évènement est libre et prendra fin vers 15h30.
Attention à bien se garer avant le chemin de la Promenade des Accruaux, celui-ci sera fermé au véhicule la matinée. .
Promenade des Accruaux Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
A transhumance in Beaugency!
L’événement Transhumance à Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE