Transhumance à Beaugency

Promenade des Accruaux Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Une transhumance à Beaugency !

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire réalise dans le cadre de l’Opération Pasto’Loire une Transhumance sur la commune de Beaugency le samedi 4 avril ! La Transhumance partira des prairies communales Promenade des Accruaux à 14h30 jusqu’au site naturel préservé l’ENS des Rives de Beaugency. Cet événement invite petit et grand à assister à cette marche insolite, ainsi qu’à rencontrer l’éleveuse et ses animaux sur le site.

L’accès à l’évènement est libre et prendra fin vers 15h30.

Attention à bien se garer avant le chemin de la Promenade des Accruaux, celui-ci sera fermé au véhicule la matinée. .

Promenade des Accruaux Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

A transhumance in Beaugency!

L’événement Transhumance à Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE