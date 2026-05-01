Goldbach-Altenbach

Transhumance à la ferme-auberge du Grand Ballon

Goldbach-Altenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable ! Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité.

Une tradition ancestrale et une expérience inoubliable ! Accompagnez les marcaires et le troupeau de vaches qui remontent sur les chaumes, et revivez l’ambiance des transhumances d’antan, entre folklore et authenticité. .

Goldbach-Altenbach 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 79

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English :

An ancestral tradition and an unforgettable experience! Accompany the marcaires and the herd of cows as they go back up to the stubble fields, and relive the atmosphere of the transhumance of yesteryear, between folklore and authenticity.

L’événement Transhumance à la ferme-auberge du Grand Ballon Goldbach-Altenbach a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay