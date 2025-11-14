Transhumance à Meyrals Meyrals

Transhumance à Meyrals

Salle des fêtes Meyrals Dordogne

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Vendredi 14 novembre

rdv à 10h à la salle des fêtes de Meyrals pour la TRANSHUMANCE de l’association pastorale de Meyrals

Promenade pour le déplacement du troupeau, prévoir chaussures de marche (environ 10km en intégral)

Animé par Joël Le Corre

Sur Inscription obligatoire au 07 82 12 03 04 ou 05 53 31 35 20 .

Salle des fêtes Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 35 20

English : Transhumance à Meyrals

Friday November 14th

rendezvous at 10am at the Meyrals village hall for the TRANSHUMANCE organized by the Meyrals pastoral association

Walk to move the herd, bring walking shoes (approx. 10km in all)

Led by Joël Le Corre

Registration required on 07 82 12 03 04

German : Transhumance à Meyrals

Freitag, den 14. November

treffpunkt um 10 Uhr im Festsaal von Meyrals für die TRANSHUMANCE des Pastoralverbands von Meyrals

Spaziergang zum Umzug der Herde, Wanderschuhe mitbringen (ca. 10 km in voller Länge)

Geleitet von Joël Le Corre

Auf Anmeldung erforderlich unter 07 82 12 03 04

Italiano :

Venerdì 14 novembre

appuntamento alle 10 presso la sala del villaggio di Meyrals per la TRANSUMANZA organizzata dall’Associazione Pastorale di Meyrals

Camminata per spostare la mandria, portare scarpe da trekking (circa 10 km in tutto)

Guidata da Joël Le Corre

Iscrizione obbligatoria al numero 07 82 12 03 04

Espanol : Transhumance à Meyrals

Viernes 14 de noviembre

cita a las 10h en el ayuntamiento de Meyrals para la TRANSHUMANCIA organizada por la Asociación Pastoral de Meyrals

Caminata para trasladar el rebaño, llevar calzado para caminar (unos 10 km en total)

Dirigida por Joël Le Corre

Inscripción obligatoria en el 07 82 12 03 04

