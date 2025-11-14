Transhumance à Meyrals Meyrals
Transhumance à Meyrals Meyrals vendredi 14 novembre 2025.
Transhumance à Meyrals
Salle des fêtes Meyrals Dordogne
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Vendredi 14 novembre
rdv à 10h à la salle des fêtes de Meyrals pour la TRANSHUMANCE de l’association pastorale de Meyrals
Promenade pour le déplacement du troupeau, prévoir chaussures de marche (environ 10km en intégral)
Animé par Joël Le Corre
Sur Inscription obligatoire au 07 82 12 03 04
Salle des fêtes Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 35 20
English : Transhumance à Meyrals
Friday November 14th
rendezvous at 10am at the Meyrals village hall for the TRANSHUMANCE organized by the Meyrals pastoral association
Walk to move the herd, bring walking shoes (approx. 10km in all)
Led by Joël Le Corre
Registration required on 07 82 12 03 04
German : Transhumance à Meyrals
Freitag, den 14. November
treffpunkt um 10 Uhr im Festsaal von Meyrals für die TRANSHUMANCE des Pastoralverbands von Meyrals
Spaziergang zum Umzug der Herde, Wanderschuhe mitbringen (ca. 10 km in voller Länge)
Geleitet von Joël Le Corre
Auf Anmeldung erforderlich unter 07 82 12 03 04
Italiano :
Venerdì 14 novembre
appuntamento alle 10 presso la sala del villaggio di Meyrals per la TRANSUMANZA organizzata dall’Associazione Pastorale di Meyrals
Camminata per spostare la mandria, portare scarpe da trekking (circa 10 km in tutto)
Guidata da Joël Le Corre
Iscrizione obbligatoria al numero 07 82 12 03 04
Espanol : Transhumance à Meyrals
Viernes 14 de noviembre
cita a las 10h en el ayuntamiento de Meyrals para la TRANSHUMANCIA organizada por la Asociación Pastoral de Meyrals
Caminata para trasladar el rebaño, llevar calzado para caminar (unos 10 km en total)
Dirigida por Joël Le Corre
Inscripción obligatoria en el 07 82 12 03 04
