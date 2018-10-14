Transhumance, atelier et vendanges au Musée Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Transhumance, atelier et vendanges au Musée

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine : entre passage de la transhumance, démonstrations et marché de producteurs : ne manquez pas la plus belle journée de l’année au Musée du Paysan Gascon !

Samedi 19 : artisanat & transhumance

10h-12h30 & 14h-18h

Avec de nombreux artisans et l’asso’ Route de la transhumance hivernale

(Re)découvrez les traditions et savoir-faire de nos aînés, entre démonstrations et ateliers pour les petits et les plus grands ! Vers 17h, observez les brebis lors de la halte du troupeau au musée.

Marché de producteurs et ses « Tablées Gourmandes » de Bienvenue à la ferme

12h-18h

Avec de nombreux producteurs fermiers et artisans locaux

Dès midi, composez votre repas puis prenez place sur nos tables de pique-nique. Mangez selon vos envies, votre budget et votre faim du moment, salé ou sucré !

Jusqu’à 18h, profitez en pour savourer un goûter, ou bien faire vos emplettes gourmandes, de beauté ou encore de décoration…

Dimanche 20 : vendanges, miel & torchis

Profitez d’un après-midi riche en activités au musée !

14h Participez aux vendanges du musée ! Au programme, récolte des grappes, foulage, pressurage traditionnel et dégustation de jus de raisin frais.

15h Découvrez la récolte et l’extraction du miel du rucher avec un apiculteur local. Vous pourrez même déguster le délicieux miel.

Au cours de l’après-midi, vous aurez l’occasion de vous initier au torchis ; un atelier ludique pour petits et grands autour d’une technique de construction ancestrale.

Tarifs : adulte 3€, moins de 18 ans 1€

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

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English :

European Heritage Days: From transhumance processions to demonstrations and a farmers’ market—don’t miss the best day of the year at the Gascon Peasant Museum!

Saturday, the 19th: Crafts & Transhumance

10 a.m.–12:30 p.m. & 2 p.m.–6 p.m.

Featuring numerous artisans and the “Route de la transhumance hivernale” association

(Re)discover the traditions and skills of our ancestors through demonstrations and workshops for all ages! Around 5:00 p.m., watch the sheep as the flock stops at the museum.

Farmers’ Market and its “Gourmet Tables” Welcome to the Farm

12:00 p.m.–6:00 p.m.

Featuring numerous local farmers and artisans

Starting at noon, put together your own meal and take a seat at our picnic tables. Eat whatever you like—sweet or savory—based on your budget and how hungry you are!

Until 6:00 PM, take the opportunity to enjoy a snack or do some shopping for gourmet treats, beauty products, or home decor?

Sunday, the 20th: Grape Harvest, Honey & Cob

Enjoy an afternoon packed with activities at the museum!

2:00 p.m. Join the museum’s grape harvest! On the agenda: picking grapes, crushing, traditional pressing, and tasting fresh grape juice.

3:00 PM Learn about harvesting and extracting honey from the apiary with a local beekeeper. You’ll even get to taste the delicious honey.

During the afternoon, you’ll have the chance to try your hand at cob building—a fun workshop for all ages centered on this traditional construction technique.

Prices: adults 3?, under 18 1?

L’événement Transhumance, atelier et vendanges au Musée Toujouse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65