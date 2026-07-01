Transhumance – avant-première, Les Soirées Sarabandes, La Palène, Mareuil

Informations pratiques

Transhumance – avant-première Samedi 11 juillet, 19h30 Les Soirées Sarabandes, La Palène Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:30:00+02:00 – 2026-07-11T20:15:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:30:00+02:00 – 2026-07-11T20:15:00+02:00

Comme chaque spectacle du Piston Errant, la genèse s’amorce par la fabrication d’une machine. Enfouie depuis longtemps dans le carton des vieux rêves, c’est la construction d’une authentique machine à vapeur qui démarra l’aventure.

Au fur à mesure de ce process initié avec les lycéen·nes en chaudronnerie à Jean Monnet (Libourne), des thématiques chères à la compagnie refirent surface. Transhumance pourrait prolonger l’aventure de Blues-O-Matic Experience (2015) et de ses trois protagonistes bricoleurs, poètes et musiciens qui faisaient de quelques mécanismes rouillés et d’une suite de notes de blues une ode à la débrouille et à la poésie. Cette fois-ci l’aventure est en marche, la machinerie se déplace et emmène le public dans un fragment de périple.

En Transhumance, les trois personnages du récit se précisent et trouvent leurs rôles dans cette survie post déluge qui explore notre lien au végétal, à la coopération, à la sédentarité et à la catastrophe. De la vapeur à l’automatisation, de la fascination à la perte de contrôle, le spectacle raconte aussi en parabole l’évolution de notre relation aux machines qui habitent notre quotidien.

Si l’humain a toujours exécuté d’étranges chorégraphies avec ses inventions, ici se présente son dernier stade : une survie complice de vieux compagnons aux mouvements imparfaits et leurs mémoires défaillantes remplis de grands rêves intarissables.

Après une tournée d’avant-premières en 2026, la forme finale de la création est prévue pour août 2027.

Les Soirées Sarabandes, La Palène La Courade, Mareuil Mareuil 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

Le Piston Errant théâtre d’objet musique

Toum