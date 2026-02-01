Transhumance C’était très bien Salle des fêtes Rochejean Rochejean
Transhumance C’était très bien Salle des fêtes Rochejean Rochejean vendredi 27 février 2026.
Salle des fêtes Rochejean 2 RUE DU BASTION Rochejean Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
2026-02-27
Pièce de théâtre de la Compagnie Passe-Montagne (Jura).
De Louis de Funès, il connaît tout. Sa vie, son œuvre, les grimaces de l’homme de scène à la sensibilité discrète. Il collectionne les objets, vadrouille sur les lieux de tournage et rejoue inlassablement les scènes et les répliques cultes à la famille et aux amis. Pas un jour sans Louis de Funès. Pas un. Sauf ce soir-là où l’enfance a volé en éclats… .
