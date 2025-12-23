Transhumance C’était très bien, Rochejean

Transhumance C’était très bien

Organisée par La Sarbacane dans le cadre de la saison culturelle itinérante 2025-2026.

Par la compagnie Passe-Montagne.

De Louis de Funès, il connaît tout. Sa vie, son œuvre, les grimaces de l’homme de scène à la sensibilité discrète. Il collectionne les objets, vadrouille sur les lieux de tournage et rejoue inlassablement les scènes et les répliques cultes à la famille et aux amis. Pas un jour sans Louis de Funès. Pas un. Sauf ce soir-là où l’enfance a volé en éclats…

1h. Tout public, dès 12 ans. .

Salle des fêtes Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

