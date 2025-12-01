Transhumance d’Automne des moutons de la Baie !

Estrébœuf Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Un rendez-vous unique entre nature et traditions à Saint-Valery-sur-Somme !

Les moutons de Roland Moitrel et Laure Poupart reviennent dans leur bergerie à Saint-Valery-sur-Somme après un mo

Rendez-vous à 14h45 à Neuville, hameau de la commune d’ Estreboeuf. Le parking est gratuit. Le départ se fera à 15h avec les moutons en direction de la plage de Saint-Valery-sur-Somme. La navette La Sauterelle ramènera les chauffeurs à Neuville à 16h45. .

Estrébœuf 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A unique blend of nature and tradition at Saint-Valery-sur-Somme!

Roland Moitrel and Laure Poupart’s sheep are back in their sheepfold in Saint-Valery-sur-Somme after a long, tiring winter

Meet at 2.45pm at Neuville, a hamlet in the Estreboeuf commune. Parking is free. Departure at 3pm with the sheep towards the beach at Saint-Valery-sur-Somme. The La Sauterelle shuttle bus will take the drivers back to Neuville at 4:45pm.

