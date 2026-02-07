TRANSHUMANCE DE L’ESCALETTE FERME DE L’ESCALETTE Boutx

TRANSHUMANCE DE L’ESCALETTE

FERME DE L’ESCALETTE Col de Menté Boutx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Organisée par les éleveurs et de nombreux bénévoles.

Un événement authentique et convivial avec à l’arrivée grillades au plateau de l’Escalette, et en soirée veau à la broche avec chants pyrénéens.

2 Départs (programme définitif à venir)

– à 8h départ de Boutx bénédiction du troupeau et randonnée de 3h environ avec 800m de dénivelé.

– à 11h au col de Mente 45mn de marche avec 200m de dénivelé. .

FERME DE L’ESCALETTE Col de Menté Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 60 93

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English :

Organized by breeders and numerous volunteers.

An authentic and convivial event, with grills on the Escalette plateau on arrival, and veal on the spit with Pyrenean songs in the evening.

L’événement TRANSHUMANCE DE L’ESCALETTE Boutx a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE