Transhumance de Mouton Village Vasles

Transhumance de Mouton Village

21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Dans le cadre de l’ouverture de la saison touristique du parc Mouton Village, la Commune de Vasles organise une randonnée accompagnée de moutons, ânes et chiens de berger depuis le parc de la Gorande situé sur la commune de VOUILLÉ (86) jusqu’au parc Mouton Village situé sur la Commune de VASLES (79), du samedi 28 mars après-midi et jusqu’au dimanche 29 mars 2025 midi. Cette randonnée représente 9.7 km sur la journée du samedi puis 12 km sur la journée du dimanche soit 21.7 km au total.

Samedi 28 mars 2026

-14h départ de Vouillé (la Gorande)

– 16h pause à Chiré en Montreuil

– 18h30 arrivée à Latillé

Dimanche 29 mars 2026

– 8h départ de Latillé (stade)

– 10h pause à Vasles (Château de la Sayette)

– 10h30 départ direction Mouton Village

– 12h00 arrivée au parc Mouton Village .

