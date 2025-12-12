Transhumance de Rocamadour à Luzech dans la vallée de l’Alzou Rocamadour

Transhumance de Rocamadour à Luzech

dans la vallée de l’Alzou Départ au pied de la Cité Rocamadour Lot

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-18

2026-04-14

La transhumance est l’occasion d’accompagner le troupeau de brebis parties à la reconquête des espaces embroussaillés de la vallée du Lot. Pendant cinq jours de marche, la balade emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech Informations et consignes Accessible aux marcheurs ayant un entrainement physique régulier. Prévoir casquette, bouteille d’eau et bonnes chaussures de marche (pas de distribution d’eau sur les parcours). Pour le respect du bon déroulement de la transhumance et la quiétude du troupeau, il est demandé à chacun de suivre à pied derrière le troupeau au rythme des brebis. Il est interdit de marcher devant le troupeau. Attelages, ânes bâtés et chevaux sont autorisés sous la responsabilité du propriétaire. Tout autre moyen de déplacement n’est pas accepté (engins motorisés, vélo, VTT…) excepté derrière la voiture balai. Ne pas toucher les animaux sans y être invité par l’éleveur Les chiens ne sont pas admis même en laisse Camping sauvage interdit Réservation des repas à faire auprès de chaque organisateur et à confirmer par l’envoi du règlement L’évènement est aussi accessible à des personnes à mobilité réduite par la mise à disposition de Joëlette qui mobilise en relai des personnes bénévoles tout au long du parcours

dans la vallée de l’Alzou Départ au pied de la Cité Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

The transhumance is an opportunity to accompany the flock of ewes as they set out to reclaim the overgrown areas of the Lot valley

