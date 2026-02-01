Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers Rosnay
Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers
Gommiers Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Anne Billard vous invite à découvrir une transhumance…
La ferme de Gommiers se trouve en plein cœur de Brenne, Anne Billard y élève avec son fils des bovins et des ovins en agriculture biologique depuis 2009. Elle nous invite à vivre une petite transhumance durant laquelle nous serons tantôt devant avec la bergère tantôt derrière avec les chiens. Inutile de dire que nous serons en plein cœur de l’action ! 5 .
Gommiers Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
English :
Anne Billard invites you to discover a transhumance…
L’événement Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers Rosnay a été mis à jour le 2026-01-30 par Destination Brenne