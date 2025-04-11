Transhumance des vaches Chapelle-des-Bois
Transhumance des vaches Chapelle-des-Bois dimanche 10 mai 2026.
Transhumance des vaches
RDV au village Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Pour vivre au mieux cette expérience, rendez-vous au village dès 9h45 pour vous garer et voir arriver les vaches avant de nous accompagner jusqu’aux Landrys (1 km)
Animations Char, ânes, accordéon, promenades en calèche, musique traditionnelle d’alpage
A gagner cloche Obertino et panier de légumes BIO à la pesée
Repas sur réservation uniquement
Justine est atteinte de la maladie de Lyme les fonds lui permettrons de continuer à pouvoir se faire traiter de façon optimale. .
RDV au village Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 02 24 89 justineaymonin25@gmail.com
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English : Transhumance des vaches
L’événement Transhumance des vaches Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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