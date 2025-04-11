Transhumance des vaches

RDV au village Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Pour vivre au mieux cette expérience, rendez-vous au village dès 9h45 pour vous garer et voir arriver les vaches avant de nous accompagner jusqu’aux Landrys (1 km)

Animations Char, ânes, accordéon, promenades en calèche, musique traditionnelle d’alpage

A gagner cloche Obertino et panier de légumes BIO à la pesée

Repas sur réservation uniquement

Justine est atteinte de la maladie de Lyme les fonds lui permettrons de continuer à pouvoir se faire traiter de façon optimale. .

RDV au village Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 02 24 89 justineaymonin25@gmail.com

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English : Transhumance des vaches

L’événement Transhumance des vaches Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS