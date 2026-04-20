TRANSHUMANCE EN PAYS DE SAULT Belfort-sur-Rebenty
TRANSHUMANCE EN PAYS DE SAULT Belfort-sur-Rebenty samedi 30 mai 2026.
Belfort-sur-Rebenty
TRANSHUMANCE EN PAYS DE SAULT
Belfort-sur-Rebenty Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Découverte des sentiers et des estives en accompagnant les éleveurs et leurs troupeaux.
2 départs proposés Roquefeuil et Belfort-sur-Rébenty pour arriver à la Fajolle.
6 h café + petit déjeuner à Roquefeuil
6 h 30 café + petit déjeuner à Belfort
12 h repas avec des produits locaux à la Fajolle (20 € adulte et 10 € de 12 ans) sur réservation au 04 68 20 75 63 (nombre de places limité) de 14h à 16h.
Adulte 21 €, de 12 ans 11 €,- de 5 ans gratuit .
Navette retour à partir de 14h30. Pour des raisons de sécurité, les chiens sont formellement interdits.
.
Belfort-sur-Rebenty 11140 Aude Occitanie +33 4 68 20 75 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the trails and mountain pastures with the herdsmen and their flocks.
2 departures: Roquefeuil and Belfort-sur-Rébenty to La Fajolle.
6 am: coffee + breakfast in Roquefeuil
6:30 am: coffee + breakfast in Belfort
12 h meal with local produce at La Fajolle (20 ? adult and 10 ? 12 years) on reservation at 04 68 20 75 63 (limited number of places) from 14h to 16h.
Adults: 21 ?, under 12s: 11 ?, under 5s free .
Return shuttle from 2.30pm. For safety reasons, dogs are strictly forbidden.
L’événement TRANSHUMANCE EN PAYS DE SAULT Belfort-sur-Rebenty a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT