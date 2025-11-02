Transhumance Jumièges
Transhumance Jumièges dimanche 2 novembre 2025.
Transhumance
24 rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Début : 2025-11-02 09:30:00
fin : 2025-11-02 13:00:00
2025-11-02
Au-delà d’être un site départemental, l’abbaye de Jumièges est également un site ENS et NATURA 2000, du fait de la présence de chauves-souris protégées dans ses souterrains et les bâtiments présents sur le site. Afin de favoriser la présence d’insectes, qui constituent le repas des chauves-souris, et d’entretenir les prairies situées dans le parc de l’Abbaye, un projet d’éco-pâturage est né et a été élaboré entre la DE/SGEN et la DCP/Abbaye de Jumièges des clôtures et des abris ont été posées et un éleveur a été trouvé pour y installer 15 moutons. Les animaux seront sur ce site entre novembre et mars de chaque année. Cette année, les moutons arriveront le 2 novembre pour cela, il est proposé d’organiser une transhumance entre l’élevage (situé sur la commune) et le parc de l’Abbaye à Jumièges.
Dimanche 2 novembre 2025 de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
Gratuit (entrées et animations) .
24 rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie
