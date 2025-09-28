Transhumance Le Pizou

Transhumance Le Pizou dimanche 28 septembre 2025.

Le Pizou Dordogne

Départ du cortège à 11h 49, Rte de St Antoine, arrivée et apéritif musical au château de Le Pizou à midi, plat du jour au château de 13h à 15h. Animations avec Les Gavroches, exposition de voitures anciennes, jeux pour adultes et enfants, démonstrations d'animaux et marché paysan, producteurs régionaux.

Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

