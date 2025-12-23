Transhumance Où on va Papa ?, Malbuisson

Transhumance Où on va Papa ?

Organisée par La Sarbacane, dans le cadre de la saison cultuelle itinérante 2025-2026.

Spectacle par la compagnie Paul Production.

Où on va Papa ? est une déclaration d’amour d’un père à ses deux enfants. Quoi de plus normal? Oui, mais voilà, Matthieu et Thomas sont handicapés. Peut-on rire avec eux ? Quelles émotions partager ? Tout s’articule autour de cette question Où on va Papa ? que Thomas répète en boucle, assis à l’arrière de la voiture à quatre ans, à quinze ans, à vingt ans… Si régulièrement qu’elle en devient éternelle.

1h30 tout public à partir de 7 ans. .

Maison du temps Libre Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com

English : Transhumance Où on va Papa ?

