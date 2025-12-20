Transhumance Rocamadour Luzech étape Frayssinet le Gourdonnais Gigouzac Frayssinet
Transhumance Rocamadour Luzech étape Frayssinet le Gourdonnais Gigouzac Frayssinet jeudi 16 avril 2026.
PLace du village Frayssinet Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-16 09:30:00
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Sur une journée ou pendant 5 jours de marche, venez suivre les brebis caussenardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot. La balade emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech. .
PLace du village Frayssinet 46310 Lot Occitanie +33 6 83 29 62 22 contact@cahorsvalleedulot.com
English :
For one day or 5 days, come and follow the caussenardes ewes as they cover 75 km to clear the heights of the Lot valley
