Transhumance Rocamadour Luzech étape Frayssinet le Gourdonnais Gigouzac

Frayssinet Lot

Gratuit

Gratuit

Date :

2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Sur une journée ou pendant 5 jours de marche, venez suivre les brebis caussenardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot. La balade emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech. .

PLace du village Frayssinet 46310 Lot Occitanie +33 6 83 29 62 22 contact@cahorsvalleedulot.com

English :

For one day or 5 days, come and follow the caussenardes ewes as they cover 75 km to clear the heights of the Lot valley

