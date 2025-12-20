Transhumance Rocamadour Luzech étape Séniergues Frayssinet le Gourdonnais Séniergues

Transhumance Rocamadour Luzech étape Séniergues Frayssinet le Gourdonnais

Vergnoulas Séniergues Lot

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Sur une journée ou pendant 5 jours de marche, venez suivre les brebis caussenardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot

Sur une journée ou pendant 5 jours de marche, venez suivre les brebis caussenardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot. La balade emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech.

Vergnoulas Séniergues 46240 Lot Occitanie +33 6 83 29 62 22 contact@cahorsvalleedulot.com

For one day or 5 days of walking, come and follow the Caussenard sheep as they cover 75 km to clear the high ground in the Lot valley

