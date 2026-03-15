Transhumance Rocamadour-Luzech Exposition Natura 2000

Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 12:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Pour quelques heures ou pour 5 jours de marche, suivez les brebis caussenardes qui parcourent 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot

Pour quelques heures ou pour 5 jours de marche, suivez les brebis caussenardes qui parcourent 75 km pour aller débroussailler les hauteurs de la vallée du Lot. La transhumance emprunte de splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech. Cette année encore, le Parc-Géoparc s’associe à l’événement et vous propose de découvrir l’exposition “Natura 2000 en Quercy” pendant la pause déjeuner du premier jour. De superbes photos grand format vous immergeront au cœur d’une biodiversité remarquable, souvent en lien avec les pratiques agropastorales du territoire. Vous pourrez également échanger avec une animatrice Natura 2000. La transhumance est organisée par l’association des éleveurs Transhumance en Quercy , l’association foncière pastorale de Luzech et Labastide du Vert et le Département du Lot.

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Calès 46350 Lot Occitanie

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English :

For a few hours or 5 days of walking, follow the Caussenard sheep as they cover 75 km to clear undergrowth from the heights of the Lot valley

L’événement Transhumance Rocamadour-Luzech Exposition Natura 2000 Calès a été mis à jour le 2026-03-15 par Pnr des Causses du Quercy