Transhum’âne

Charquemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Balade contée et retour au pas des ânes (les enfants peuvent même revenir sur les ânes). Lors de cette randonnée contée, nous descendrons depuis l’école du Vaudey chercher des ânes qui paissent sur la pelouse sèche de Chez France qui surplombe la profonde vallée (vers le lieu-dit Les échelles de la Mort ) et nous remontrons avec eux.

RDV à 8 h à Charquemont. Lieu exact précisé via lesgazouillisduplateau@laposte.net ou au 06 42 55 40 96. Retour prévu pour 18 h. .

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 55 40 96 lesgazouillisduplateau@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Transhum’âne

L’événement Transhum’âne Charquemont a été mis à jour le 2026-02-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)