Transhum’ânes Charquemont
Transhum’ânes Charquemont samedi 11 octobre 2025.
Transhum’ânes
refuge du vaudey Charquemont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 13:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Quoi de mieux pour découvrir la pelouse sèche de chez France que d’accompagner les ânes dans leur transhumance, les pas rythmés au son d’un conteur et d’échanges de la biodiversité. Apéritif offert. .
refuge du vaudey Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91 animation@cen-franchecomte.org
English : Transhum’ânes
German : Transhum’ânes
Italiano :
Espanol :
L’événement Transhum’ânes Charquemont a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER